Новости о том, что режиссер фильма «Земля кочевников» Хлоя Чжао стала первым режиссером китайского происхождения, получившим премию «Оскар» за лучшую режиссуру, удаляются из социальных сетей и поисковиков Китая. Об этом пишет «Гордон» со ссылкой на The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что официальные СМИ Китая «делают вид, будто бы ничего не произошло», а все публикации в соцсетях с поздравлениями в адрес Чжао спустя какое-то время исчезли.

В комментарии американскому изданию репортеры, представляющие государственные СМИ Китая, признались, что редакции получили распоряжение от министерства пропаганды Китая «не сообщать о победе госпожи Чжао» якобы из-за ее критических высказываний в 2013 году о стране в интервью изданию Filmmaker.

Тогда, пишет издание, Чжао, которая подростком переехала в Великобританию, а затем в США, назвала Китай местом, где «повсюду ложь».

Министерство иностранных дел Китая не стало комментировать происходящее.

Minval.az