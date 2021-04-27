Никол Пашинян не впервые преступает тот или иной закон, сейчас он нарушает Конституцию, что ставит под сомнение легитимность предстоящих досрочных парламентских выборов в Армении. Уступать власть он не намерен. Такое мнение высказал политолог Армен Багдасарян, комментируя отставку премьера и исполнение им обязанностей главы правительства.

Ранее бывший руководитель аппарата Конституционного суда Эдгар Казарян в Facebook подробно изложил, почему премьер-министр после отставки не может исполнять обязанности главы кабинета министров. В частности, Казарян сослался на статью 158 Конституции, по которой правительство подает прошение об отставке президенту в день первой сессии новоизбранного парламента, а также в день выражения недоверия правительству, неодобрения программы кабмина, отставки премьера. Члены правительства продолжают исполнение своих обязанностей до формирования нового кабмина. По словам Казаряна, премьер, будучи членом правительства, наделен другим конституционным статусом, поэтому он не вправе оставаться исполняющим обязанности.

Как отметил политолог, Пашинян уже начал предвыборную кампанию с использованием административного ресурса.

«Могу с уверенностью сказать, что Никол Пашинян ни в коем случае и ни при каком раскладе даже на минуту не уступит свою власть. Если даже он проиграет на выборах, то все равно не уйдет добровольно. Все это свидетельствует о том, что мы имеем дело с очень опасными процессами, поэтому на политическом поле хотя бы в этом вопросе должен быть какой-то консенсус. Если мы решаем вопрос власти посредством выборов, то они должны быть цивилизованными и законными», – отметил Багдасарян (цитата по «Спутнику»).

По его мнению, если Пашинян идет по антиконституционному пути, то, возможно, было бы правильнее, чтобы политические силы бойкотировали предстоящие выборы или выступили с единой позицией.

С точки зрения Багдасаряна, сколько бы сейчас ни старались оппозиционные парламентские силы – «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения», они не сумеют составить большинство в новом парламенте. Более того, в нынешнем процессе они уже не считаются ключевыми игроками, поскольку основная борьба, по словам политолога, будет проходить между действующими властями, командой экс-президента Роберта Кочаряна и Армянским национальным конгрессом во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном.

«Тем не менее, у властей нет рычагов, которые помогли бы искусственно провести в парламент какую-либо политическую силу, и Пашинян – не тот человек, с которым можно прийти к «закулисному» соглашению, поскольку он может нарушить обещание в любой момент. Политические силы уже убедились в этом и не пойдут с ним на какую-либо сделку», – отметил политолог.

Багдасарян уверен, что если начнется правовой процесс против Пашиняна, то он заявит, что в Конституционном суде засели «скулящие» судьи, призовет вновь блокировать суды или же откажется от выборов, если увидит, что в период организации и проведения выборов он не будет исполнять обязанности премьер-министра.

Minval.az