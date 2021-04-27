Установлены личности еще двух пропавших без вести военнослужащих.

Как сообщили в Военной прокуратуре, в результате следственно-оперативных мероприятий были установлены личности двух пропавших без вести военнослужащих – солдата Мустафаева Эльвина Фуад оглу и солдата Мусаева Алекпера Аловсат оглу. Их тела были переданы 27 апреля 2021 года.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия с целью установления местонахождения других пропавших без вести военнослужащих, в настоящее время поисковые группы ведут интенсивную работу.

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