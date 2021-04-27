Армения, уничтожив десятки религиозных памятников в Карабахе, совершила культурный геноцид против Азербайджана.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы доводим до сведения мирового сообщества состояние наших религиозных памятников, разрушенных армянами

в Карабахе. Сегодня, некоторые иностранные представители, выражающие озабоченность по поводу культурного наследия армян, пусть увидят эти снимки, во что превращены азербайджанские религиозные памятники. Пусть увидят развалины Зангиланской мечети, пусть увидят развалины Шушинских мечетей и пусть увидят, что армянское государство совершило против нас культурный геноцид», — сказал Алиев во время посещения Зангиланского района.

Президент заявил, что в период оккупации мечети в Карабахе использовались армянами как места, где держали свиней.

Алиев добавил, что всем госорганам и общественным организациям Азербайджана даны поручения о необходимости доводить до международных организаций всю информацию о зверствах армян в Карабахе с предоставлением фактов, доказательств и фотографий.

«Генеральный секретарь ICESCO посетил освобожденные земли, осмотрел разрушенную Агдамскую мечеть и проинформировал все мусульманские страны о зверствах армян. Мы также должны быть активными в этой работе», — отметил Алиев.

Президент подчеркнул, что дан старт работам по восстановлению религиозных памятников в Карабахе. «Мы восстановим все наши исторические и религиозные памятники. Реконструкция мечетей в Шуше уже началась. Идет подготовка к реставрации мечети Джума в Агдаме. Сегодня в Зангилане начались работы по реконструкции и консервации мечети», — подчеркнул Алиев.

Minval.az