Известный грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе умер на 86-м году жизни, сообщил телеканал «Рустави 2».

В середине февраля его госпитализировали в тбилисскую клинику в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией.

В конце ноября прошлого года артист переболел коронавирусом. В декабре его брат Имери Кавсадзе заявил РИА Новости, что актер вылечился и чувствует себя хорошо, несмотря на то, что его подключали к аппарату искусственного дыхания.

Кахи Кавсадзе родился в семье потомственных музыкантов. В 1959 году он окончил Тбилисский театральный институт имени Шота Руставели.

Артист снялся более чем в 80 фильмах. Фразы его известных киногероев Дон Кихота и Абдуллы из культового фильма «Белое солнце пустыни» разошлись на цитаты. Именно эта роль стала визитной карточкой в карьере Кавсадзе. Он также сыграл в «Мелодиях Верийского квартала», «Древе желания» и «Покаянии».

В 2009 году актер получил Государственную премию имени Котэ Марджанишвили, а в 2010-м стал лауреатом Государственной премии имени Шота Руставели. В 2008 году перед театром Руставели в центре Тбилиси открылась звезда Кахи Кавсадзе.

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