Глава националистической Партии национального движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели призвал поставить на боевое дежурство купленные у России комплексы С-400 в ответ на признание президентом США Джо Байденом «геноцида армян» в Османской империи.

«Согласно статье 11 Всеобщей декларации прав человека Байден совершил преступление по разжиганию ненависти. В ответ нашей первой задачей должны быть активация C-400 и требование возврата денег за (истребители) F-35. Для нас отношения с США находятся сейчас на историческом перепутье», — сказал Бахчели, выступая перед парламентской фракцией своей партии.

Minval.az