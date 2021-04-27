Страны ОПЕК+ продлили дедлайн по компенсации избыточной добычи нефти до конца сентября 2021 года. Об этом говорится в докладе, подготовленном для заседания министерского мониторинговой комитета, передает ТАСС.

В докладе отмечается, что решение о продлении периода по компенсации было принято по просьбе некоторых стран с низкими показателями выполнения условий сделки.

Согласно документу, общий уровень исполнения сделки ОПЕК+ в марте составил 113%.

Сегодня утром стало известно, что заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча стран альянса, запланированные на 28 апреля, состоятся на день раньше — 27 апреля. Заседание мониторингового комитета намечено на 15.00 мск, а по его окончании состоится министерская встреча.

Следующее заседание технического комитета ОПЕК+ состоится 25 мая, оно также пройдет в режиме видеоконференции, говорится в докладе к апрельскому заседанию министерского мониторингового комитета. «Принято решение, что 52-е заседание технического комитета (JTC) состоится в формате видеоконференции 25 мая 2021 года», — отмечается в документе.

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