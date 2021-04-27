Похоронен заслуженный артист Балоглан Ашрафов.

Балоглан Ашрафов был похоронен сегодня утром на кладбище в родном селе Бадалан рядом с могилой отца, передает АПА.

В связи с пандемией не была организована специальная церемония прощания.

Б.Ашрафов заразился коронавирусом (COVID-19) несколько недель назад, но проходил лечение в домашних условиях.

Балоглан Ашрафов родился 8 октября 1951 года в селе Бадалан Масаллинского района. Он побывал с концертными программами на народных праздниках почти во всех районах Азербайджана, а также в ряде стран мира — Турции, Ираке, Германии и крупных городах стран СНГ. В 2007 году ему было присвоено почетное звание Заслуженного артиста. В том же году Б. Ашрафову, страдающему циррозом печени, пересадили печень в Турции.

Minval.az