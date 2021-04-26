Недавнее заявление американского президента Джо Байдена о так называемом «геноциде армян» не должно отразиться на отношениях Соединенных Штатов и Турции в военной сфере. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы не ожидаем каких-либо изменений в военных отношениях с Турцией. Турция — это [наш] союзник по НАТО, — приводит ТАСС его слова. — Мы не ожидаем, что это заявление президента, сделанное им в минувшие выходные дни, как-то их затронет».

Кирби также выразил надежду, что американо-турецкие связи в военной сфере будут только укрепляться.

Minval.az