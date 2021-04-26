Актриса Светлана Светличная госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «СтарХит» со ссылкой на источники в медицинском учреждении. Утверждается, что актриса находится в московской больнице имени Юдина.

Друг артистки Иван Николаев добавил, что родственники Светличной пока не сообщали об инсульте. «Выглядит она хорошо. А здоровье, сами понимаете, в 80 лет уже не может быть хорошим. Сейчас буду звонить ее родным, справлюсь о ее самочувствии», — пообещал он журналистам.

До этого СМИ уже сообщали об инсульте у Светличной, но актриса эти слухи опровергла, объяснив госпитализацию головной болью и головокружением.

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