Азербайджан работает над проектом Зангезурского коридора. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления в видеоформате на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН. «Сейчас мы работаем над «Зангезурским транспортным коридором», который станет составной частью коридора Восток-Запад, соединяющего Азию с Европой через территорию Азербайджана. Этот коридор позволит усилить позиции Азербайджана как транспортного и логистического центра Евразии» — цитируют главу государства информагентства. Эту новость заметили и в Армении. Где о заявлении главы Азербайджанской Республики сообщили под красноречивым заголовком: «Алиев говорит о Зангезурском коридоре уже на мероприятии ООН». Что, в общем-то, дает представление о степени и глубине «зангезурского шока» в армянском политическом пространстве со всеми «страшилками» на тему «Армения сдает стратегические позиции в «Сюнике»», «завтра турки заявятся в наши дома» и т.д.

Но теперь, на фоне скандального заявления Джо Байдена о «геноциде армян», политические последствия у этого «зангезурского перепуга» могут оказаться весьма драматичными.

Заявление Байдена с самого начала вполне справедливо назвали популистским. Но многие эксперты увидели здесь этакую «руку», протянутую…нет, не Армении как стране, а армянским «соросятам» и местному прозападному флангу. Причем как нельзя вовремя. В Армении уже в июне пройдут досрочные выборы в парламент. И самое главное, после поражения в Карабахе здесь немало тех, кто обвиняет во всем Россию: как это так — Москва не обрушилась на Азербайджан всей своей мощью и не вступилась за свой «форпост», когда армянских оккупантов, пардон, выгнали из Карабаха? О том, что Россия отправляла в Ереван самолеты с оружием, а война вообще велась вне международно признанной территории Армении, а значит, и зоны ответственности ОДКБ, здесь предсказуемо забыли. Но зато помнят, что Зангезурский коридор — это тоже часть договоренностей от 10 ноября, под которыми стоит подпись президента России Владимира Путина. Да и демаркацию границы проводили здесь россияне — а в Армении тоже нагнетают нешуточную истерику вокруг того, что в результате обозначения на местности границ в соответствии с картами 1975 года Азербайджану достались территории, включая дома и сельскохозяйственные земли, участки стратегических дорог, электростанции, господствующие высоты…

И вот на таком фоне многие эксперты уверены: заявление Байдена по «геноциду» слишком уж напоминает попытку сделать «ход конем», поддержать ереванских «соросят», а в перспективе — вывести Армению из-под влияния Москвы. «Коммерсант» пишет об этом прямо: «…Помимо давления на Турцию признание президентом Байденом геноцида армян преследовало еще одну цель — после второй карабахской войны включиться в борьбу за лидерство в Закавказье, попытавшись перетянуть на свою сторону Армению”. Того же мнения придерживается «Свободная пресса»: «Признав «геноцид армян» в Османской империи, Байден отрывает Ереван от Москвы». Добавим от себя: причем пытается сделать это за счет Турции, а не самих США. И, наверное, кое-кто в команде Байдена всерьез считал эту задумку очень хитроумной.

Но что на выходе?

Намеренно воздержимся от напоминания прописных истин, что идея, в которой в команде Байдена кто-то, возможно, видел этакий «ход конем», «хитроумный план» и прочие красивости, подрывает отношения США и с Азербайджаном с его ролью «ворот» в Центральную Азию, и с Турцией, страной с ключевыми позициями и на Ближнем Востоке, и в Северной Африке, и на Черном море, и на евразийском пространстве, «ключом» от которого является Азербайджан. И не станем даже спрашивать, вспомнят ли ереванские «соросята» и про то, что Россия признала этот самый мифический «геноцид» еще в 1995 году, и про самолеты с оружием, которые выдавались то за «гуманитарную помощь», то за «стройматериалы». Просто слишком многое указывает на то, что после заявления Байдена ереванские «соросята» вполне могут попасть в этакую ловушку завышенных ожиданий. То есть принять заявление Байдена за этакий «месседж», за обещание едва ли не поддержки и вообще возвращение США к выполнению обещаний времен Вудро Вильсона. А еще здесь нелишне в который уже раз вспомнить приведенные Жирайром Либаридяном «особенности национальной политики» в Армении: «Такое мышление распространено широко, и все [политики] в ответе за него. Это отсутствие политического воображения, это непонимание, с чем вы имеете дело, и неумение отделить ваши пожелания от того, что вам действительно нужно и что вы можете получить». То есть, по мнению Либаридяна, «это главная проблема нашего политического мышления, и этой проблеме не меньше 200 лет. Она не новая. Нам так нравится — нам нравятся иллюзии, мы любим думать, что справедливое решение, идеальное решение — это возможное решение. Это наша стратегия по жизни — мечтать. Но мечтать — это не стратегия». А мечтают в Армении, напомним, о чужих землях — со всеми вытекающими. Более того, именно местные «соросята» уже с осени 2019 года взяли курс на возобновление войны. Теоретически разгром в Карабахе мог бы излечить от иллюзий. Но теперь заявление Байдена может оказаться для «соросят» новой дозой геополитического «наркотика». И если пешего марша к турецкой границе ожидать все-таки не стоит, то вот риск демагогических требований к Турции, а тем более попыток торпедировать выполнение соглашений от 10 ноября и перехода к вооруженным провокациям и в Карабахе, и в Зангезуре куда выше. И вряд ли случайно, что армянские телеграмм-каналы еще по горячим следам новостей о заявлении Байдена и переговорах президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана уже советовали привести в боевую готовность и армянскую армию, и вооруженные формирования сепаратистов.

Но об этом в команде Байдена, похоже, просто не задумались.

Нурани, обозреватель

Minval.az