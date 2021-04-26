При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и при организации члена Координационного совета американских азербайджанцев Асмар Гусейновой, в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Бостоне была организована информационная кампания с целью привлечь внимание к отказу Армении предоставить Азербайджану карты минных полей.

Как сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой, грузовики со светодиодными экранами с лозунгами и фотографиями проехали по центральным улицам городов данных городов.

Среди лозунгов были — «Нам нужны карты заминированных территорий!», «Остановить смерти!», «Армения должна предоставить карту заминированных территорий!», «Армения, прекрати военные преступления!», «Дети не должны быть жертвами мин!».

Акции во всех трех городах проходили на центральных городских улицах.

Minval.az