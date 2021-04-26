Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемой погодой.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. В сообщении упоминается о том, что по данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, 27 апреля на территории страны ожидается изменение погодных условий, сильный ветер.

В этой связи МЧС, обращаясь к населению, рекомендует в целях безопасности не выходить из дома на улицу при сильном ветре без особой необходимости.

Кроме того, находясь улице, нужно держаться подальше от легких и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под столбами и линиями электропередачи, высокими деревьями.

Также с учетом сложности тушения пожаров при сильном ветре рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности.

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