Минобороны обнародовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Поладлы Агдамского района.
Минобороны обнародовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Поладлы Агдамского района.
Дата: 2021/04/26 11:38
Раздел: Наша жизнь
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