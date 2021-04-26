Сотрудники МВД выявили и задержали в субботу и воскресенье в общественных местах на территории республики пять больных коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники полиции провели с задержанными гражданами разъяснительную беседу и с соблюдением необходимых медицинских процедур вернули их домой, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

В отношении трех граждан возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

«Еще раз просим граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Minval.az