Прошла церемония прощания с военнослужащим Азербайджанской армии Гусейном Халиловым, который был ранен во время 44- дневной Отечественной войны.

В церемонии принимают участие руководство ИВ Сабунчинского района, представители общественности и близкие шехида.

По завершении церемонии Г.Халилов похоронен на кладбище в поселке Нардаран.

Г.Халилов родился в поселке Нардаран Сабунчинского района Баку, в боях за город Шуша был тяжело ранен. Он скончался накануне, 25 апреля, после шести месяцев пребывания в коме.

Allah rəhmət eləsin!



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