День современного человека буквально переполнен информацией. При этом количество источников информации стремительно растет. Либерализация законодательной базы, глобальные волны «псевдодемократии», а таrже технологический прогресс стали причиной избытка информации. Выражение «тот, кто владеет информацией владеет миром» потеряло свое первоначальное значение. В век стремительного роста цифровых технологий информация может подарить всего лишь некоторое преимущество во времени. Информация в любом случае станет общедоступной. Может быть, конечно, не в полном виде и даже немного искривленная, но она обязательно дойдёт до своего адресата и станет общедоступной.

В данном контексте наиболее болезненно протекают процессы в сфере политических отношений. А именно, рядовому человеку стало сложнее определять свои политические симпатии и предпочтения. Благодаря избытку информации демагогия, популизм и ложь на столько сильно срослись с профессионализмом, патриотизмом и правдой, что человеку стало чрезвычайно сложно ориентироваться в этом информационном пространстве. У рядового обывателя периодически возникает вопрос: кому верить?

Ситуация к тому же обособляется еще и тем, что одним из основных симптоматических характеристик всех современных обществ является тотальная распространенность отсутствия чувства доверия. Мы, в своей основе, просто перестали доверять. Это качество уже входит в наш психологический портрет. Мы, порою сами того не подозревая, настойчиво ищем повод для того, чтобы не верить. Сомнительность и подозрительность – качества, которые сильнее всех вирусов укрепились в нашем общественно-политическом сознании. Более того, позволю себе предположить, что виртуализация наших отношений, а именно к этой реальности стремительно нас ведут, сотрет понятие доверие в качестве нравственной ценности, делающая человека существом гуманным.

Развивая контекст виртуальной реальности, вне всяких сомнений можно утверждать, что интернет переоформил содержание демократии, а в политике интернет ко всему прочему еще и расплодил ложных «Робин Гудов». Демократия в философском понятии является созидательным феноменом, а не разрушительным. Она была придумана для того, чтобы в атмосфере диалога можно было объединить потенциалы общества. Для того, чтобы процессы были управляемы и, в конце концов, для того, чтобы избежать хаос, который разрушает целостность общества и, как-раз является причиной распространения чувства недоверия.

Искривлённое представление о демократии стало причиной еще и распространения такого социального чувства, как апатия. Зачастую мы, забыв о своих обязанностях и обязательствах, говорим лишь о правах. Человеческая лень диктует ситуацию. Человек все меньше выполняет свои обязательства и все больше выступает с различными требованиями, ссылаясь на свои права. На самом же деле знания своих прав должны только усилить чувство социальной ответственности, что, между прочим, является неразрывной частью наших обязательств.

В условиях такой социальной реальности очень сложно разобраться, а главное, правильно сориентироваться в «информационной свалке», создаваемой бесконтрольным интернетом. Демократизация и цифровые технологии привели к тому, что у политической власти большинства стран мира отнята естественная монополия на информацию и «эфир». Образно говоря, двери от общественно-политического сознания распахнуты. «Арабская весна», цветные революции, «майданы» и прочие манипуляционные формы отстаивания прав, без спросу входят и расшатывают не только общественно-политический устрой, но и всю систему нравственных ценностей. Далеко не все общества могут «переварить» эту навязываемую перезагрузку. Порою после «форматизации» все обнуляется и приходится начинать свое развития с минусовой точки. Поэтому те страны, которые навязывают данные процессы и находятся на шаг впереди в своем развитии.

Одними из самых конкретных критериев, которые позволяют максимально объективно оценить политику и тем самым определить свои политические симпатии являются: результативность, последовательность и аргументированность позиции. Позволю себе сказать, что именно этими качествами и отличается политика Президента Азербайджана. Более того, все позывы и внутриполитические инициативы главы государства служат идеи национального единения. Тогда как несостоятельность, импульсивность и эмоциональная агрессивность, которая присуще радикальной оппозиции, как раз наоборот, разлагает общество и усиливает дух общественной апатии.

Асиф Адиль

Minval.az