Фрэнсис Макдорманд за работу в «Земле кочевников» стала обладательницей «Оскара» за лучшую женскую роль. Энтони Хопкинс получил «Оскар» как лучший актер за фильм «Отец».

Обычно церемония вручения «Оскара» завершается объявлением победителя в номинации «Лучший фильм». Однако в 2021 году последними были названы лучшие актриса и актер в главных ролях.

Награду за лучшую мужскую роль второго плана ранее на церемонии получил Дэниэл Калуя за роль в фильме «Иуда и Черный мессия». Лучшей актрисой в роли второго плана стала Юн Ё-джон за работу в «Минари». Она первая актриса из Южной Кореи, получившая награду Киноакадемии.

Лучшим фильмом стала «Земля кочевников».

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