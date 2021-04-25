Газопровод «Северный поток 2» будет достроен, уверен российский вице-премьер Александр Новак.

«Работа продолжается, и мы уверены, что она будет закончена», — заявил он в интервью автору программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия-1» (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Морской газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии, напоминает «Интерфакс».

«Газпром» достраивает «Северный поток 2» собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На укладке «Северного потока 2» с конца прошлого года уже работает российский трубоукладчик «Фортуна», готовится начать строительство второе судно — «Академик Черский». На 31 марта было уложено по двум ниткам 2339 км магистрали (из 2460 км), или 95% газопровода «Северный поток 2». Оставалось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода.

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