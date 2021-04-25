В мире есть немало людей, которые очень любят автомобили или мотоциклы и при этом не очень-то ровно смотрят на заводской дизайн если не всех моделей, то во всяком случае большинства. Такие люди творцы, художники, маньяки ключа и отвертки. Их хлебом не корми, дай только что-нибудь «отюнинговать» или «кастомизировать», пускай даже самым странным образом.

Оказывается, Снэфелль – это не только гора на острове Мэн (Великобритания), но еще и мотоцикл. Создал нашего «франкенштейна» под названием «Snaefell» настоящий французский байкер Франсуа Кноррек. Своему диковинному творению мастер посвятил аж 10 лет жизни, работая преимущественно по выходным, пишет 2Drive.

Само собой перед нами вовсе не гибрид автомобиля и мотоцикла, а самый обычный мотоцикл с не очень-то обычным дизайном. Может быть сложно поверить, но на данный тюнинг у Франсуа ушла не одна тысяча часов. Суть дизайна проста – срастить в одно целое мотоцикл и его коляску.

Из чего же было сделано данное чудо? В первую очередь из итальянского мотоцикла Laverda 1 000 выпуска 1972 года с двигателем на 981 см. куб. и отдачей 78 л.с. Донорами запчастей выступили Citroen Xantia, Volkswagen GTI и Audi 80. В итоге получилось странное, но милое транспортное средство. Кстати, это далеко не первый и, судя по всему, не последний странный тюнинг-проект от Франсуа.

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