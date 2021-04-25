33-летний Джесси Лариос, одетый в костюм медведя, уже почти две недели идет пешком из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско пешком.

По словам Лариоса, он толком сам не знает, что вдохновило его нарядиться персонажем, которого он называет Беарсан, и отправиться в путь протяженностью 644 км. «Это, безусловно, было импульсивное решение. Я не планировал его», – сказал мужчина, слова которого приводит Reuters.

Американец вышел из Лос-Анджелеса 12 апреля. За эти почти две недели у Лариоса появилось множество поклонников со всего мира. Путешественник открыл счет, и на нем уже накопилось 7100 долларов. По прибытию в Сан-Франциско Джесси планирует провести онлайн-голосование и решить, кому и на что пожертвовать деньги.

Мужчина рассказал, что делает остановки в пути, чтобы поспать и поесть. Все остальное время он просто идет. Иногда заходит на заправки, где перекусывает и моется. Спит он всегда в костюме, где бы ни оказался.

Лариос сказал, что путешествие уже заняло больше времени, чем он планировалось. Но это его не огорчает – он гуляет, наслаждаясь видами, которые публикует в своем Instagram.

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