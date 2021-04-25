Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэологии и природных ресурсов, завтра 26 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 10-13 градусов, днем 19-23 градуса тепла, в Баку ночью 11-13 градусов, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 60-70 процентов, днем 40-45 процентов.

26 апреля в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны грозы, временами дожди. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-16 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла.

26 апреля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метерологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az