Заявление президента США Джозефа Байдена касательно событий 1915 года может и не быть рассчитано на долгосрочную стратегию.

Об этом сказала доктор политических наук, государственный советник Российской Федерации первого класса и экс-начальник Управления СНГ Росзарубежцентра при МИД РФ Татьяна Полоскова, комментируя заявление президента США в связи с так называемым «геноцидом армян».

«Высказывания президента Байдена касательно событий 1915 года не могут не вызывать неприятия в Турции и Азербайджане. Да и не только там. Мир в регионе еще хрупок, и Байден в данной ситуации подобен слону в посудной лавке», — сказала она.

По словам Полосковой, возникает вопрос о том, является ли эта инициатива личной, спичрайтеров или это результат активности армянского лобби: «Но думаю, что скоро мы уже получим на него ответ».

Политолог отмечает, что с политической точки зрения это значимое событие, но надо понаблюдать, что будет дальше.

«Последуют ли какие-то конкретные действия в сторону ухудшения отношений с Турцией, будут ли США активизировать свою деятельность на Южном Кавказе, в том числе в карабахском вопросе? Если да, то это может существенно повлиять на геополитический расклад. Но я не исключаю, что заявление Байдена может и не быть рассчитано на долгосрочную стратегию, и тем более стать началом неких принципиальных шагов и решений. Это покажет время», -цитирует Полоскову Тренд.

Minval.az