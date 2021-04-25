В Швеции назвали «дымовой завесой» отвод от границы и возвращение в пункты постоянной дислокации российских войск, которые были задействованы в учениях на юге России. Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист в эфире телеканала SVT.

По словам Хультквиста, Россия оставляет у границ вооружение и может быстро перебросить туда личный состав.

«Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий», — отметил министр. Он добавил, что Москва может «повышать и понижать уровень напряженности» в регионе в зависимости от своих интересов.

Хультквист также обвинил Россию в эскалации конфликта и создании «чрезвычайно напряженной ситуации».

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