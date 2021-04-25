Правление Координационного совета американских азербайджанцев направило международным организациям и членам Палаты представителей США письмо с протестом против недопустимого поведения Армении в вопросе карт минных полей.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой, в письме говорится, что отказ Армении предоставить информацию о заминированных территориях препятствует масштабным работам по восстановлению и реконструкции на этих территориях.

При этом подчеркивается, что сегодня мирные жители и военнослужащие гибнут и теряют здоровье из-за мин, установленных Арменией на азербайджанских территориях.

Трехстороннее заявление, подписанное лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года, направленное на обеспечение прочного мира в регионе, положило конец всем военным действиям между Арменией и Азербайджаном.

«Пришло время обеспечить безопасные и мирные условия для всех на освобожденных землях. Однако около миллиона вынужденных переселенцев по-прежнему не могут вернуться в свои дома из-за мин. Хотя стороны договорились решать все вопросы за столом переговоров, Армения не предоставляет карты заминированных территорий на освобожденных землях Азербайджана», — говорится в обращении.

Письмо было также направлено в ООН, а также представительства Amnesty International и Human Rights Watch в США.

Minval.az