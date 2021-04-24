Армяне Грузии проводят перед зданием посольства Турции в Грузии акцию, приуроченную к 106-летию вымышленного «геноцида армян». Акция стартовала с шествия от здания Филармонии, пишет агентство «Репорт».

Участники акции с флагами Армении и Грузии и плакатами скандируют антитурецкие лозунги. Полиция установила вокруг посольства железный кордон, усилены меры безопасности.

Посольство Турции встретило акцию участников ответной акцией. Во дворе диппредставительства через громкоговорители на полной громкости звучат турецкие марши и песни.

Перед зданием посольства выставлены фотографии горы Агрыдаг. Фотографии самой высокой горы Турции демонстрируются со вчерашнего дня в рамках мероприятия по случаю Национального суверенитета и детского праздника.

Ответную акцию поддержала группа азербайджанской молодежи с флагами Азербайджана и Турции.

Minval.az