В Индии суточный прирост заражений коронавирусом COVID-19 установил третий подряд мировой рекорд – 346 786 случаев, более 2,6 тысячи человек скончались. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав страны в субботу, 23 апреля.

Так, в пятницу 23 апреля, сообщалось о 332 730 новых COVID-случаях, а в четверг, 22 апреля – о 314 835 заболевших за сутки в Индии.

За последние 24 часа наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра – почти 67 тысяч. Всего в штате лечение от коронавируса получают более 693 тысяч человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Уттар Прадеш (36 605), Керала (28 447), Карнатака (26 962) и Дели (24 331).

При этом прививку от коронавируса в Индии получили более 138 млн человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,9 млн.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано свыше 16,6 млн случаев COVID-19. Выздоровели более 13,8 млн человек, умерли почти 190 тысяч.

Minval.az