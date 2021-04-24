Пользователь китайской социальной сети WeChat раскрыл несколько секретов долголетия японцев. Ключевым фактором оказалась система питания нации. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам автора публикации, занятия спортом не пользуются большой популярностью у японцев. При этом им удается удерживать высокий уровень долголетия благодаря разнообразной пище — почти каждая трапеза включает мясо, фрукты и овощи. Второй причиной долголетия пользователь назвал медленное пережевывание продуктов, что позволяет японцам не переедать.

Третьим секретом долгой жизни стал способ приготовления еды — японцы предпочитают отваривать продукты или готовить на пару, а жарят в редких случаях. Последним секретом пользователь назвал употребление большого количества рыбы и морепродуктов, более полезных для здоровья, чем красное мясо.

Minval.az