Было отмечено, что героизм и самоотверженность, проявленные азербайджанцами во Второй мировой войне за независимость Италии, свидетельствуют о глубоких корнях дружественных отношений между нашими странами и свидетельствуют о том, что эти глубокие узы от Кавказа до Апеннин будут и дальше успешно развиваться