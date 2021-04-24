Глава американской компании SpaceX Илон Маск назвал делом чести доставку российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС), сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление бизнесмена и инженера, сделанное в ходе прямой трансляции запуска тяжелой ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon.
«Для нас будет делом чести перевозить космонавтов на [Crew] Dragon», — сказал глава SpaceX, не уточнив конкретных сроков, когда американский космический корабль начнет использоваться для отправки россиян на МКС.