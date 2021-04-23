Известный российский актер Максим Литовченко дал интервью информационно–аналитическому порталу «Minval.az».

-Одно время в популярной соцсети ваше имя звучало как Макс «Голливуд» Литовченко. Раскройте тайну, почему в вашем нике появилось слово «Голливуд».

— Я служил в ВДВ. После армии стал профессионально прыгать с парашютом. Тогда же познакомился с интересными людьми. Мы посещали в Москве один закрытый бар. Вход был чуть ли не по отпечаткам пальцев. И у каждого из посетителей был свой никнейм, как это сейчас принято говорить. Посчитали, что если я актер, то и ник должен быть соответствующий. Предложили «Голливуд». Я был не против (смеется).

— Расскажите пожалуйста, как вы пришли в актерскую профессию?

— После школы я был балбесом (смеется) и в институт как-то не особенно и хотелось поступать. Потом ушел в армию, а примерно через неделю написал домой письмо, что именно тут все и понял – нужно учиться. После армии поступил в медицинский институт. Сначала было подготовительное отделение, затем первый курс, потом второй. У нас был свой КВН, мы все время что–то придумывали. Ну медики, вообще, очень творческие люди (смеется). И в какой–то момент снизошло озарение: жизнь — она ведь одна и надо заниматься тем, что нравится. Мне очень нравилось выступать, что–то придумывать, работать на сцене. И я решил поступать в ВГИК. В багаже было одно стихотворение Есенина, больше я ничего не знал. И поступил! И вот что интересно – в роду у нас никогда не было актеров, да и в детстве как–то не особо хотелось на эту стезю. У меня друг – Миша Липкин, работает в Театре на Таганке, отговаривал как мог, ибо знал профессию изнутри, все тонкости и подводные камни…

-Я заметил, что отрицательные герои в вашем исполнении не всегда отрицательны до конца, далеко за примерами ходить не надо – Ворон из сериала «Шелест».

— Ворон стал собой не совсем по своей воле. Так же, как большинство людей в 90-е «попали на волне» . И вот вам еще пример отрицательной роли — в «Дальнобойщиках» я сыграл зека в серии «Побег», это было во время обучения в институте. Я подстригся налысо, и мой персонаж вышел озлобленным, жестким, без конца хмурил брови. Пришлось тыкать ружьем во Влада Галкина, в общем, стращал как мог. Но самую интересную рецензию выдали мои друзья из Ташкента, дескать, какой из меня бандит, глаза–то добрые (смеется). А если честно – я понятия не имею, почему мне предлагают роли бандитов.

-Говорят, что съемочная площадка сближает. На недавних фото со съемок Вы снова с Сергеем Генкиным, только теперь вы не из криминального мира, а сотрудники полиции. Дружите ли вы за пределами площадки?

— Да, мы с ним дружим, и довольно близко.

-В идеале актер должен быть универсальным настолько, чтобы совладать с любой ролью . В жизни же у каждого актера есть определенная тема, которой сопутствует творческий резонанс, и можно так подать играемый образ, как не сделает никто другой. Какая тематика Вам особенно близка?

— Мне близка тема Дон Кихота. Это моя мечта. Возможно, какие–то комедийные вещи. Сыграть серьезную драму будет тяжелей. Но я не согласен с тем, что актер должен быть универсальным и играть все подряд. Вы можете себе представить, скажем, Андрея Миронова, играющего маньяка? Или исполнителя главной роли в «Бригаде»? Должна быть некая предрасположенность. Универсальных актеров очень мало, на ум приходит лишь Армен Джигарханян, который мог сыграть действительно все. Но повторюсь, таких актеров единицы. Играть все подряд, как мне кажется, не должно быть самоцелью актера.

-Вы по образованию режиссер. Но я не нашел в интернете ваших режиссерских работ. Есть ли они?

— Нет, Боже упаси! Просто в одном классе у Петра Фоменко был и актерский и режиссерский курс. И это была прекрасная возможность режиссерам тренироваться на актерах и наоборот. То есть, пока учились, познавали, что такое отношения с режиссером и актером.

-Вы профессионально занимаетесь парашютным спортом. Припомните пожалуйста, насколько тяжело вам дался первый шаг в бездну.

— По классике жанра самый тяжелый – это второй прыжок. Психологически страшный. Но я прыгал еще до армии, когда существовал ДОСААФ. Пересилил себя, шагнул, и очень понравилось. Помимо прыжков с парашютом было еще увлечение дайвингом. Я нырял с аквалангом в Норвегии, к затонувшим кораблям. Это было в рамках программы для ТВ. А вот чего не могу понять – так это скалолазания . Я конечно их очень уважаю, это труд невероятный, но понять не могу (смеется). Парашютный спорт все–таки более ближе. Этот прыжок – как бы перешагивание через свои страхи и комплексы.

-Помимо того, что Вы парашютист, вы еще и байкер. Чем именно вас привлекло это занятие?

— Моим первым мотоциклом был «Чоппер» – железный, приземистый. Я в него влюбился. А у меня друг на Кипре как–то организовал съемки, сначала было трудно, но все получилось, и мне это понравилось. На острове «намотал» первые триста километров… Было чуть сложно, ибо там правостороннее движение. В Москве я понял, что мегаполис не для мотоциклов. Дело было лет 15 назад, это сейчас мотоциклов стало побольше. Сильная загазованность, возвращаешься домой – майка вся черная. А вот за городом, на трассе… Мой первый выезд был в Ярославль, и тогда я понял – мне нравится ездить далеко. Эдакий дальнобойщик на мотоцикле (смеется). Затем купил мотоцикл побольше, ибо рост у меня тоже не маленький. Выехал из театра Петра Фоменко, доехал до Амстердама и вернулся. Каково? Довелось объездить и Украину, это было как раз перед событиями, Майданом. Западная Украина, Львов, Ужгород… Затем Беларусь. Года два или три назад мы с моим другом Артемом, который с Кипра, проехали через всю Северную Америку от берега до берега – выехали из Бостона и приехали в Сан–Франциско. Так сказать, путешествие от Атлантического океана к Тихому. И еще – мне нравится состояние свободы на дороге. К примеру, езда в колонне несколько сковывает. Когда же ты один – это свобода и скорость. Скорость – вот чего мне так не хватало в парашютном спорте. Представьте — запахи, поля цветут, под мостом речка журчит. Это даже не романтика, а просто хорошая разгрузка особенно в наше непростое время от потоков информации, от того громадного количества людей, с которым приходится общаться. Садишься, выключаешь телефон и едешь. Это может длиться и по пять, и по восемь часов… Однако наступили тяжелые времена и мотоцикл пришлось продать… Но кто знает, может еще появится в моей жизни это чудо техники…

-Слышал, что после знакомства с байкером-священником вы стали приходить в храм, и совершили обряд крещения. Как изменилась ваша жизнь после этого события?

— Мы, наверное, года полтора говорили об этом с отцом Георгием, я сначала уходил от темы, мотивируя тем, что знаю о своем ангеле–хранителе, мне доводилось попадать в разные ситуации и все заканчивалось благополучно. Было сродни чуду, что я оставался живой, этого не объяснить никак. Чудо — оно и есть чудо. Мне было ясно, что есть некая сила, которая наблюдает и приходит на помощь в особенно трудных ситуациях, верил я всегда, просто не был крещен. А крещение – это как присяга, накладывает определенные обязательства, которые необходимо исполнять – это не только посещать храмы и знать праздники, главное — следовать заповедям! Соблюдать пост, не прелюбодействовать, ну и так далее… А я, конечно же, грешник (вздыхает).

Бог – это не седой дедушка на облаках, с крещением меняется внутреннее состояние человека, его мировосприятие. Не скажу, что жизнь круто изменилась, но я стал почаще приходить в храм, поминать усопших, ставить свечки за здравие. Вера, если угодно, это свет внутри человека.

-Иногда можно слышать, что те или иные актеры изъявляют свою гражданскую позицию, подписывают какие-то петиции, митингуют. Как по вашему, должен ли актер принимать участие в общественно-политической жизни страны, или политикой должны заниматься политики, а актеры должны играть роли.

— У меня нет четкого ответа на этот вопрос, но я совершенно точно знаю: если ты не занимаешься политикой, то политика займётся тобой. Это подразумевает следующее — надо иметь гражданскую позицию и пытаться что-то изменить. Но! Большинство людей, подписывая разного рода требования и петиции, не обладают достаточными знаниями сути вопроса. Возможно, вскользь что–то прочтут, а где гарантии, что информация не является фейком? Невозможно понять, за какой новостью правда, а за какой ложь. Я уже не говорю о подделках, о монтаже, где все можно поставить с ног на голову. Чтобы принимать участие в политике, этому нужно посвящать довольно большое количество времени, разбираться, общаться с людьми. А периодические выступления подразумевают глубокие знания сути вопроса.

-Говорят, что досуг есть накопление впечатлений для последующей реализации. Выдаются ли у вас свободные часы/дни, что Вы любите делать на досуге?

— Могу точно сказать чего я не люблю. Заниматься всякими квартплатами, бумагами. Короче говоря, бытовой рутиной. Кому–то это даются легко все эти коммунальные выплаты, для меня же это просто каторга.

Люблю смотреть сериалы от Netflix они достаточно качественные. Люблю активный отдых, когда–то мне в этом помогал мотоцикл, сейчас же это может быть лодка, яхта. Короче говоря, всячески приветствую движение.

-Бывали ли Вы в Баку?

— Мне доводилось слышать о Баку – невероятно красивый, цветущий город . Буквально недавно разговор зашел о вашем городе и мне очень порекомендовали к вам съездить, это один из тех городов, которые нужно посетить обязательно! И такие рекомендации я слышал не один раз!

-Блиц. Краткий вопрос — краткий ответ. Любимое литературное произведение. Любимая музыка. Любимый фильм.

— Литературные произведения – весь Гоголь. И «Мастер и Маргарита» Булгакова. Можно перечитывать бесконечно, каждый раз открывая для себя какие-то новые оттенки. Начал потихоньку осваивать Бродского, которого сначала как бы не понимал.

Из фильмов — люблю советский кинематограф. Из голливудских фильмов назову «Легенду о 1900-м». Могу пересматривать его бесконечное количество раз. И еще «Реальная любовь» – эдакая рождественская сказка, невероятно светлый фильм.

С музыкой вообще сложно (смеется), диапазон предпочтений очень широк – от Круга до Чайковского. Обожаю Петра Лещенко!

-Ваши пожелания самому себе, своим зрителям, читателям этой публикации.

— В последнее время, уже наверное лет десять я всем желаю радостей! Маленькие радости складываются в большие. Некоторое время назад была тяжелая полоса, исчезла способность радоваться мелочам. Но этому нужно противостоять – уметь находить радость вокруг. При всем том, что происходит вокруг надо не потерять способности улыбаться. При всех тяжелых «исходных» не терять бодрости духа! Я глубоко убежден, какой ты представляешь жизнь, то и происходит внутри тебя. Людям, живущим в кромешном мраке, можно только посочувствовать. Вечно недовольные, брюзжащие по мелочам, не должны удивляться, что над их головами постоянно будут тучи. И меня не миновали темные полосы в жизни, и как следствие – вокруг меня стали появляться довольно мрачные люди. Круг стал смыкаться и его надо было разрывать. Общение с моими друзьями, очень светлыми людьми сделало свое дело, и все потихоньку стало меняться в лучшую сторону. Радости, большие и маленькие, заряжают позитивом. Радостей вам всем, друзья!

Беседовал Мурад Шахбази

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