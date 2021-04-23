В прокуратуру Сабирабадского района поступило обращение жителя села Суговушан о том, что врач центральной районной больницы по имени Фазиль получил 1000 долларов США за госпитализацию в больницу от его родственника, который заразился коронавирусом (COVID-19) и нуждался в стационарном лечении.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе расследования было установлено, что заведующий инфекционным отделением Сабирабадской центральной районной больницы (ЦРБ), врач-координатор по обследованию и лечению больных коронавирусом Алиев Фазиль Магеррам оглу получил в качестве взятки от родственника больного коронавирусом (COVID-19) за его госпитализацию и лечение в больнице 1000 долларов, а затем этот пациент скончался в больнице.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье УК 311.3.2 (получение взятки), 23 апреля 2021 года Ф.Алиев был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного по данной статье.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

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