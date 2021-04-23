Президент Азербайджана подписал распоряжение «О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в ряде районов оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде».

В целях проектирования и бурения 25 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 16 населенных пунктах (список прилагается) 5 районов с населением 29 662 человека, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Открытому акционерному обществу «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделено 1,75 миллиона (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики необходимо обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения, Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Minval.az