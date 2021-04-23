«Вопрос принятия законов в связи с проведением свадеб и поминок часто стоит на повестке дня».

Об этом на сегодняшнем заседании ММ сказал депутат Рази Нуруллаев.

По его словам, этот вопрос может быть урегулирован в законе «О культуре». Он отметил, что на поминках допускается расточительство.

«Это продолжится и после пандемии. Мы должны урегулировать этот вопрос до окончания пандемии. Никто не должен «соревноваться» в изобилии еды на поминках. В культуре проведения свадеб и поминок должен быть определенный порядок», — отметил депутат, предложив разрешить проводить свадьбы на открытом воздухе.

«Этому сейчас благоприятствует погода», — подчеркнул он.

Minval.az