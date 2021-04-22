Режиссёр Никита Михалков в ходе пресс-конференции, посвящённой открытию 43-го Московского международного кинофестиваля, прокомментировал новые правила Американской киноакадемии для претендентов на премию «Оскар».

Он назвал принятые осенью 2020 года изменения «нравственным бешенством» и заявил, что советская цензура по сравнению с американской киноакадемией — «просто дети».

«Это сумасшествие. Оно организовано. Оно, на мой взгляд, построено на неком обесчеловечивании, вообще в принципе, оправдывающем насилие, разрушение структуры, государственной и силовой, и так далее. Для меня это совершенно неприемлемо», — сказал Никита Михалков (цитата по RT).

Он добавил, что считает новые требования, предъявляемые к выдвигаемым на «Оскар» картинам, дискриминацией.

«Я считаю, что это абсолютное безумие, просто зеркальная дискриминация. Абсолютно кажется дискриминацией. Целовать ботинок чернокожему… всё это вместе взятое — бесовщина, по-русски говоря», — заключил режиссёр.

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