Неэтичное поведение члена Совета ветеранов партии «Ени Азербайджан», председателя Хатаинской районной организации партии Гусейнбалы Мираламова на видеозаписях, распространенных в социальных сетях, вызвало серьезные обсуждения в обществе.

Как сообщил АПА руководитель пресс-службы ПЕА Гусейн Пашаев, вопрос включен в повестку заседания правления партии, которое состоится 23 апреля.

«Выходящие за рамки этики действия Гусейнбалы Мираламова вызывают сожаление и осуждение у каждого члена партии «Ени Азербайджан». В течение дня во многих средств массовой информации публиковались осуждающие комментарии отдельных представителей ПЕА. Оценка далекому от морально-духовных ценностей поведению Мираламова будет дана на завтрашнем собрании», — отметил он.

Minval.az