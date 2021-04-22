Армения не отвечает на призывы Турции относительно формирования совместной комиссии по изучению событий 1915 года в Османской империи. Об этом заявил во вторник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu.

Глава оборонного ведомства напомнил, что Реджеп Тайип Эрдоган еще в 2005 году в бытность премьер-министром Турции направил письмо в адрес президента Армении, предложив создать совместную комиссию из числа историков и экспертов.

«Комиссия должна была представить мировой общественности результаты своей работы на турецком и на армянском языках. Речь шла о кропотливой работе в архивах всех стран», — пояснил Акар.

По словам министра, Армения все еще отказывается открывать свои архивы для изучения событий последних лет существования Османской империи.

Акар отметил, что прошлогодняя договоренность о перемирии между Арменией и Азербайджаном – важный шанс для открытия новой страницы в отношениях между странами региона.

«Турция в числе первых осудила февральскую попытку военного переворота в Армении. Возможность для обеспечения безопасности, стабильности, мира и развития важна не только для Армении, но и для всего региона. Если лидеры Армении прислушаются к позиции Турции и сделают ставку на мир, то от этого выиграет весь регион как в политическом, так и экономическом плане» — сказал турецкий министр.

Он выразил надежду на то, что союзники Турции, в том числе США, также внесут вклад в урегулирование напряженности в регионе и не будут пытаться политизировать и искажать исторические события.

Minval.az