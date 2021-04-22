Позиция российской делегации в ПАСЕ в последние дни свидетельствует о том, что российско-турецкое военно-политическое сотрудничество, которое было очевидно во время 44-дневной войны, приобретает долговременный характер, в беседе с радио «Азатутюн» заявил руководитель Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян.

«Это означает, что Россия и сегодня продолжает ту политику, которую мы видели во время войны. Россия активно сотрудничает с Турцией, решает вопросы в нашем регионе в первую очередь с Турцией и поддерживает Азербайджан. Мы видели это во время войны, и теперь мы увидели это в ПАСЕ. В какой-то степени для меня это было ожидаемым, потому что политика больших государств, сверхдержав не меняется за один день, за неделю. Так же, как Россия вместе с Турцией поддерживала Азербайджан во время войны, теперь она поддерживает в ПАСЕ», — отметил Григорян.

«Меня лишь одно удивило: вы знаете, что члены парламента все же имеют некоторую степень свободы. Сколько бы мы ни говорили, что делегация России, грубо говоря, работает в тесном контакте с правительством, тем не менее там есть оппозиционные фракции, скажем, Жириновский, коммунисты, «Справедливая Россия»… хотя бы один-два депутата могли проголосовать в нашу пользу, но мы этого не увидели. Это означает, что это стратегическое сотрудничество между Турцией и Россией продолжается», — продолжил он.

В ходе голосования 19 апреля в ПАСЕ ни один член делегации России, считающейся стратегическим союзником Армении, не только не проголосовал за обсуждение вопроса об «армянских военнопленных» в Парламентской ассамблее (5 из 12 членов российской делегации проголосовали против, 7 — воздержались), но вчера во время обсуждения не выступил, хотя руководитель армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян сказал, что глава российской делегации Петр Толст его заверил, что члены российской делегации своими выступлениями подтвердят позицию российской стороны, согласно которой «армянские военнопленные» должны быть «немедленно возвращены».

Minval.az