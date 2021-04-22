Позиция российской делегации в ПАСЕ в последние дни свидетельствует о том, что российско-турецкое военно-политическое сотрудничество, которое было очевидно во время 44-дневной войны, приобретает долговременный характер, в беседе с радио «Азатутюн» заявил руководитель Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян.
«Это означает, что Россия и сегодня продолжает ту политику, которую мы видели во время войны. Россия активно сотрудничает с Турцией, решает вопросы в нашем регионе в первую очередь с Турцией и поддерживает Азербайджан. Мы видели это во время войны, и теперь мы увидели это в ПАСЕ. В какой-то степени для меня это было ожидаемым, потому что политика больших государств, сверхдержав не меняется за один день, за неделю. Так же, как Россия вместе с Турцией поддерживала Азербайджан во время войны, теперь она поддерживает в ПАСЕ», — отметил Григорян.
«Меня лишь одно удивило: вы знаете, что члены парламента все же имеют некоторую степень свободы. Сколько бы мы ни говорили, что делегация России, грубо говоря, работает в тесном контакте с правительством, тем не менее там есть оппозиционные фракции, скажем, Жириновский, коммунисты, «Справедливая Россия»… хотя бы один-два депутата могли проголосовать в нашу пользу, но мы этого не увидели. Это означает, что это стратегическое сотрудничество между Турцией и Россией продолжается», — продолжил он.
В ходе голосования 19 апреля в ПАСЕ ни один член делегации России, считающейся стратегическим союзником Армении, не только не проголосовал за обсуждение вопроса об «армянских военнопленных» в Парламентской ассамблее (5 из 12 членов российской делегации проголосовали против, 7 — воздержались), но вчера во время обсуждения не выступил, хотя руководитель армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян сказал, что глава российской делегации Петр Толст его заверил, что члены российской делегации своими выступлениями подтвердят позицию российской стороны, согласно которой «армянские военнопленные» должны быть «немедленно возвращены».