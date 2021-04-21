Армянам следует осознать, что взаимность — лучшая гарантия бесперебойного функционирования Лачинского коридора.

Президент Ильхам Алиев в интервью АзТВ заявил: «Мы реализуем задачу по осуществлению Зангезурского коридора, хочет этого Армения или нет. Если Армения захочет, то можно решить просто, если нет, то Азербайджан решит вопрос силой». В Ереване эти слова интерпретировали как угрозу и устами пресс-секретаря МИД Анны Нагдалян заявили, что «…предпримут все необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности». В свою очередь премьер-министр Пашинян, в привычной для себя популистской манере, заявил: «Они говорят, что у них будет Зангезурский коридор, значит, у нас будет Нахичеванский коридор».

Очевидно, что Президент Ильхам Алиев, говоря о силе, подразумевал принуждение Армении, а не о вторжении с использованием армии. У нас есть действенные дипломатические, экономические и транспортные рычаги давления на Армению с тем, чтобы побудить ее правительство к конструктивному поведению в вопросе Зангезурского коридора.

В самом деле, не будет Зангезурского коридора, дальнейшая судьба Лачинского коридора станет неопределенной. Ведь его использование армянами не регламентировано двусторонним, ратифицированным парламентами, соглашением. Напомню, что в соответствии с трехсторонним заявлением от ноября 2020 года в течение трех лет должна быть построена обходная дорога, связывающая Ханкенди с Арменией, миную Лачин. Это не просто дорога, а именно коридор, с особым режимом безопасности и пересечения. Российские миротворцы вечно охранять и обеспечивать его использование не будут. Лучшей гарантией Лачинского коридора является существование Зангезурского коридора, используемого симметрично, в режиме, оговоренном двусторонним договором.

Напомню, что вопрос Зангезурского коридора не нов. Во-первых, железная дорога, проходящая по территории Азербайджана вдоль берега реки Араз, далее через Мегри в Нахичевань и отсюда в Иран, Армению и Турцию существовала еще в советское время. В ее восстановлении, помимо Азербайджана, кровно заинтересованы Россия, Иран, Турция. Да и сама Армения, благодаря этому коридору, может выйти из логистического тупика и стать транспортным хабом. Во-вторых, восстановление Зангезурского транспортного коридора и ранее предусматривалось в ходе переговоров.

Так, еще двадцать лет назад в предложениях, обсуждавшихся в американском Ки-Уэсте, взамен на Лачинский коридор Азербайджан должен был получить экстерриториальный коридор через Мегри. Его предполагалось провести с использованием мостов и тоннелей так, чтобы не создавать препятствий для сообщений Армении с Ираном. Что мешает поступить так сейчас?

Судя по всему, в Ереване чрезмерно преувеличивают значение своего согласия на проект Зангезурского коридора и стремятся как можно дороже его «продать». Однако рискует заиграться и остаться в итоге ни с чем. Надуманные возражения могут надоесть так, что заинтересованные стороны начнут рассматривать альтернативы. А они, вопреки мнению зашоренных армянских политиков и экспертов, имеются. Ведь 40 километровый участок железной дороги может вместо армянского берега Араза пойти по иранскому берегу реки. В таком варианте транзитные нужды Азербайджана, России, Ирана и Турции будут реализованы. Армения же останется в глухом транспортном тупике, но теперь навсегда. Кстати шоссейная дорога вдоль иранского берега Араза уже имеется. Ее можно реконструировать и использовать для сообщения с Нахичеванем. Так что если Армения снимет свои возражения и Зангезурский коридор будет проложен, все равно стоит подумать о прокладке параллельной железнодорожной ветки по иранской стороне. Имея дело с таким капризным и ненадежным партнером, как Армения, дублирование Зангезурского коридора, не лишне.

Расим Мусабеков

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Minval.az