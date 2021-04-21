Сотрудники Национальной гидрометеорологической службы с целью контроля над качеством атмосферного воздуха провели мониторинги в различных зонах Баку, измерили уровень содержания пыли в воздухе.

Как сообщила сотрудница службы Гюльнара Аббасова, в ходе мониторингов было установлено, что уровень пыли в воздухе на территории Наримановского парка превышает норму в 1,3 раза, проспекта Гейдара Алиева – 1,1 раза, вокруг станции метро «Короглу» – 1,4 раза, около нефтеперерабатывающего завода — 1,1 раза, проспекте «8 ноября» – 1,4 раза, территории Хатаинского района – 1,5 раза.

Согласно данным с автоматических станций в связи с атмосферным воздухом, в городе Баку в основном на проспектах Гейдара Алиева, Бабека, Гара Гараева, Баильском склоне и в Сумгайыте в пределах нормы зарегистрированы такие газообразные соединения, как азот 4-оксид, азот 2-оксид, сера и угарный газ, сероводород.

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