Президент России Владимир Путин имеет банковские вклады, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«У президента есть банковские вклады», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он также отметил, что задекларированные Путиным автомобиль «Волга» и прицеп «Скиф», скорее всего, хранятся где-то в гараже.

«Я не знаю точно, где хранится «Волга» и прицеп «Скиф», но могу предположить, что хранится в каком-то гараже, что не на улице брошено. Президент, вы помните, он «Волгой» пользовался пару раз, но это было достаточно давно — то, что я видел. Он на «Волге» кажется Буша (Джорджа, экс-президент США) катал, а прицеп «Скиф» — мне не известно, что президент им когда-то пользовался. Тем не менее, он числится за ним, и поэтому он обязан его указывать», — пояснил Песков.

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