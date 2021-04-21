Генеральная прокуратура поручила полиции Армении открыть производство в уголовно-процессуальном порядке против сюникцев, которые в среду устроили акцию протеста против визита премьера Никола Пашиняна.

Как сообщили Sputnik Армения в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура дала поручение возбудить уголовно-процессуальное производство в связи с произошедшими событиями. В полиции в свою очередь нам сообщили, что никаких задержаний пока нет.

Главу армянского правительства в среду утром бурно «встретили» в Агараке. Ему вслед кричали «Никол, предатель», «Никол, уходи», произошла потасовка между силовиками и противниками премьера, звучала также ненормативная лексика. Премьер не стал долго задерживаться и покинул Агарак. После этого он был вынужден отказаться от визита в Мегри и Каджаран.

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