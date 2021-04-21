Вахтанг Кикабидзе, известный советский и грузинский актер, рассказал о сложном финансовом положении. Денежные трудности связаны с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Об этом он рассказал в интервью газете «Собеседник».

Кикабидзе был искренен в своем признании, что не может сейчас достаточно зарабатывать, поскольку он нет возможности давать концерты, гастролировать.

В недавнем прошлом Кикабидзе много ездил с концертами по городам бывшего СССР, исключая Россию, от поездок в которую Кикабидзе отказался из-за позиции России в грузино-абхазском конфликте.

«Мы же год не работаем, не выступаем. Об артистах все забыли, нас как будто не существует. А я думаю, что от культуры идет все: и нефть, и книга, и поэзия, и театр, и кино. Артисты – лицо своей страны, если хотите. Год, как меня спрашивают, выступаем мы или нет. Это страшно», — расчувствовался Кикабидзе.

В то же время актер старается сниматься в кино, хотя проектов, видимо, не так много. Он завершил работу над сценарием и рассчитывает, что сможет воплотить его в жизнь. Но пока не закончится пандемия, говорить о творческих планах рано, считает Кикабидзе.

Minval.az