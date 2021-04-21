Состоялось заседание Национального совета по телевидению и радио Азербайджана (НСТР).

Как сообщили в Совете, на заседании рассмотрен вопрос, связанный с высказываниями 20 апреля в эфире передачи «Bizimləsən» на телеканале АTV приглашенного в студию гостя.

Из-за трансляции программ, которые могут нанести вред физическому, умственному и моральному развитию несовершеннолетних, которые смотрят эти передачи, НСТР, в соответствии с надлежащими законами и «Положением о Национальном совете по телевидению и радио» принял решение о приостановлении трансляции передачи «Bizimləsən» на один день, 21 апреля.

Кроме того, НСТР в соответствии со статьей 388-2.0.2 Кодекса об административных правонарушениях составил административный протокол о применении в отношении телеканала ATV штрафа в размере от 3000 до 4000 манатов, протокол направлен в соответствующий районный суд.

Minval.az