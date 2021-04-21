Минобороны обнародовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Улашлы Губадлинского района.
Минобороны обнародовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Улашлы Губадлинского района.
Дата: 2021/04/21 10:12
Раздел: Новость
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Об этом сообщила депутат армянского парламента Софья Овсепян
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