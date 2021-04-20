«Так называемый «геноцид армян» не имеет ничего общего с историческими реалиями. Этот вопрос начал муссироваться в начале 1960-х годов в ходе борьбы против Турции в контексте противостояния между СССР и НАТО».

Об этом заявил российский политолог Олег Кузнецов во время выступления на международной конференции «События 1915 года в исторической перспективе и армянский вопрос».

Отметив, что элемент религии активно использовался в Первой мировой войне, Кузнецов сказал, что армяне, проживавшие в царской России, использовались против Османской империи.

«К сожалению, человеческое воображение не может смотреть на прошлое глазами правды. Нет никаких упоминаний о массовых убийствах, совершенных англичанами в Южной Африке в то время. При наличии таких исторических фактов почему-то преувеличиваются события, произошедшие во время распада Османской империи», — сказал Кузнецов (цитата по АПА).

Российский политолог также подчеркнул важность совместных исследований турецких и российских ученых в этой области.

Minval.az