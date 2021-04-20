На фоне обострения отношений России со странами ЕС и США, политолог Дмитрий Бабич рассказал о том, почему так часто Запад пытается выстраивать диалог с государствами бывшего СССР с помощью давления и санкций.
На фоне обострения отношений России со странами ЕС и США, политолог Дмитрий Бабич рассказал о том, почему так часто Запад пытается выстраивать диалог с государствами бывшего СССР с помощью давления и санкций.
Дата: 2021/04/20 19:58
Раздел: Мнения
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