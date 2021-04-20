Королева Великобритании Елизавета II 21 апреля отпразднует свой 95-й юбилей. Как сообщает таблоид Daily Mail, впервые за последние 70 лет, ее день рождения пройдет не по традиции.

«Отсутствие принца Филиппа нельзя игнорировать. Елизавета II отказалась от планов на фото в день рождения, поскольку находится в трауре по любимому супругу. Впервые за 70 лет его не будет рядом с ней в праздник – все будет совсем по-другому», – говорится в сообщении эксперта королевской семьи.

Отмечается, что день рождения Елизаветы II пройдет без участия членов семьи. На мероприятии будет присутствовать только персонал Виндзорского замка. Уточняется, что ограничения по поводу празднования связаны с похоронами принца Филиппа и пандемией коронавируса.

Кроме этого, в СМИ сообщают, что принц Гарри, который прибыл на похороны герцога Эдинбургского, останется в Виндзоре до юбилея королевы.

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