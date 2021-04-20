Индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия в марте 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,8 процента.

Как сообщили в Госкомстате, индекс потребительских цен по данным изделиям по сравнению с мартом предыдущего года составил 104,8 процента.

В марте 2021 года, по сравнению с предыдущим месяцем отмечен рост цен на рис, муку, манную и гречневую крупы, макаронные изделия, печенье, вафли, куриное мясо, свежую и замороженную рыбу, молоко, йогурт, сметану, творог, сыр, сливочное и растительное масла, лимоны, апельсины, мандарины, киви, бананы, яблоки, груши, айву, гранаты, грецкие орехи, орехи, капусту, помидоры, морковь, свеклу, тыкву, картофель, лук, сахар и сахарный песок, конфеты, чай, минеральные воды, лимонад, водку, табачные изделия, передает агентство abc.az.

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