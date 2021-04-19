Борис Авакян освобожден от должности «замдиректора Госслужбы по ЧС Нагорного Карабаха» за высказанные в ходе пресс-конференции мысли, сообщает пресс-служба «ведомства».

Отмечается, что Авакян не уведомил о пресс-конференции вышестоящее руководство и выступал по темам вне своих полномочий. Большую часть мнений и мыслей Авакяна в министерстве не разделяют, более того, часть их не соответствует реальности.

Дело, скорее всего, в высказывании Авакяна о том, что «мира с Азербайджаном как не было, так и нет», отмечает ереванский «Спутник».

Minval.az