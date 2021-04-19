Пора уже привыкнуть к тому, что информационные манипуляции становятся основным инструментом политической борьбы. При этом, подчеркнем, что борьбы не только внутриполитической, но и геополитической. Демократизация правового поля и «век цифровых технологий» практически оформили статус информационных манипуляций в качестве основного инструмента ведения политической борьбы. Просто необходимо четко различать границы между дешевой демагогией (останками примитивной гласности 80-тых) и профессионально построенными политическими технологиями XXI века.

Принцип работы такого рода манипуляций предельно прост: сначала создается информационный «повод», а после, тиражируется «необходимая» политическая интерпретация. Тем самым оказывается давление на процесс формирования общественно-политического стереотипа или общественного мнения. Собственно говоря, данный механизм и является одной из форм ведения политической борьбы. В этой условной борьбе побеждает тот, чья интерпретация становится более убедительной.

Поняв эту простую истину, зачастую политики-демагоги в процессе тиражирования информации прибегают к эмоциональной риторике. Эмоции в политике являются дополнительным аргументом, определяющим политический выбор рядового гражданина. Природу человека не изменить, очень часто инстинкт преобладает над разумом, а «психологию толпы» пока еще никто не отменял. Вот почему радикалы всех стран мира идут на все, чтобы буквально вытащить людей на улицу. Толпа, улица, яркие аффектные эмоции, популизм и демагогия, как раз и являются основными составляющими всех революционных формул политических технологий «Майдана».

Предвзятость позиции, заказной характер действий, а также маниакальные амбиции становятся причиной того, что радикалы в своей информационной борьбе правду не ищут. Их цель заключается в том, чтобы любым способом скомпрометировать своего оппонента. Любая инициатива власти становится предметом предвзятых интерпретаций и доступного эмоционального популизма. Разум и рациональность являются антидотом от эмоциональной демагогии, которая разлагает общество и расшатывает традиционную систему ценностей.

«Шумиха» вокруг «Парка трофеев», как раз и является очередным ярким примером информационных манипуляций. Казалось бы парк, который призван стимулировать чувство гордости за свою армию, посредством политических интерпретаций стал предметом дискредитации власти. Заметьте радикальная оппозиция вновь ради своих грязных информационных манипуляций и получения каких-то временных дивидендов, отдает в жертву национальные интересы страны. Что это, если не предательство? Ведь это та же самая оппозиция, которая долгие годы обвиняла власть в том, что она не начинает открытую войну. Это та же самая оппозиция, которая уже сегодня из провокационных соображений кричит о невозможности совместного проживания армян и азербайджанцев. Впрочем, там, где есть предвзятость и эмоции превалируют над разумом и национальными интересами ждать объективной позиции, мягко говоря, наивно. В таком случае, предлагаю нашим радикалам, пусть они назовут себя пацифистами. Мы хотя бы будем знать их политическую ориентацию. Быть пацифистами куда лучше, чем быть политическими спекулянтами.

Для дешевых популистов, которые играют на эмоциях и зарабатывают, выполняя поручения своих кукловодов, хотелось бы напомнить все 44 дня этой Войны за восстановление исторической справедливости. Буквально каждый вечер и стар и млад, все мы сидели перед экранами своих телевизоров. Все, задержав дыхание, чтобы не прослушать слова, ждали очередной новости от президента страны об освобождении от оккупации очередных территорий. Это мы были готовы отдать все, ради того, чтобы услышать слова президента «Шуша, мы вернулись». Или, те кто сегодня пытается скомпрометировать власть не радовались тому, что Шуша, которую мы называем колыбелью Азербайджанской культуры вернулась к нам? Могу, конечно, понять политические устремления, но предательство и далекую от профессионализма демагогию оправдать невозможно. Победа должна стать предметом гордости, а те, кто подарил нам эту победу будут всегда нашими героями. Быть солдатом армии-победителя – это честь! А любые попытки удешевить значимость победы – это не просто подло, это предательство.

Асиф Адиль, специально для Minval.az

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